Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) açıklamasına göre derneğin 40. yılında dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcıları bir zirvede buluşturacak. SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunu üstlendiği, SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo’nun sponsor olacağı zirvenin açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor. SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, bütün şirketlerin değişime mecbur olduğu bu dönemde zirvenin önemine işaret ederken SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Türkiye'nin jeopolitik durumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile uzun vadede değerli bir yatırım ortamı sunduğunu ifade etti. TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki öneminin arttığı bir dönemde yapılan zirvenin önemine işaret ederken, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, 63 yıldır yatırıma devam eden bir grup olarak bu buluşmaya destek vermekten gurur duyduklarını söyledi. PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel de ülkemize yeni yatırımlar için fırsat penceresi açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.