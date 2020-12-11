Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul endeksi, 1.360 puanı da geçerek bütün zamanların zirvesini gördü. Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre bankaların da katılması ile endeksin rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise hâlen zirvenin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi. Teknik açıdan 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.390 puanın öne çıktığı, 1.320 puanın destek konumuna gelebileceği kaydedildi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya "Yaptırım konusu sebebiyle gözler Avrupa'da... Sızdırılan metne göre D. Akdeniz'de sondajları yürütmekle sorumlu kuruluşlara yaptırım getirilecekmiş. Ancak Yunanistan zayıf bulmuş" diyerek jeostratejik gelişmelerin de takip edildiğini aktardı.