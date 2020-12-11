Borsa İstanbul endeksi, 1.360 puanı da geçerek bütün zamanların zirvesini gördü. Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre bankaların da katılması ile endeksin rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise hâlen zirvenin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi. Teknik açıdan 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.390 puanın öne çıktığı, 1.320 puanın destek konumuna gelebileceği kaydedildi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya "Yaptırım konusu sebebiyle gözler Avrupa'da... Sızdırılan metne göre D. Akdeniz'de sondajları yürütmekle sorumlu kuruluşlara yaptırım getirilecekmiş. Ancak Yunanistan zayıf bulmuş" diyerek jeostratejik gelişmelerin de takip edildiğini aktardı.
Borsadan yeni rekor geldi
11.12.2020 - 03:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomide normalleşme adımları ve salgına karşı geliştirilen aşıların artık uygulama aşamasına gelmesi, piyasalara da pozitif yansımaya devam ediyor.
Etiketler : borsa istanbul,bist,
752403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/752403.aspx
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