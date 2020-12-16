Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunu online toplantıyla gerçekleştirdi. Ağbal, para ve kur politikasına dair önemli bilgiler verdi. Merkez Bankası için 2021 yılının önemli bir sene olduğunu vurgulayan Ağbal, “Yüzde 5 enflasyon hedefine varılması noktasında politika duruşumuzda sıkı bir duruş sergileyeceğimiz bir yıl olacak” dedi.

Fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşulu olduğunun altını çizen Ağbal, “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır” diye konuştu.

Ağbal, para politikasının 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacağı ve uygulanacağına dikkat çekti. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmadığını belirten Ağbal, “Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. Enflasyonun ekonomimizi ve ülkemizi etkilediği maliyetler konusunda farkındalığın artırılması ve enflasyon hedeflerinin bütün paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz” şeklinde konuştu.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kıldığını vurgulayan Ağbal,

para politikası kararlarının fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağını söyledi.

Ağbal, hükûmetle birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğunu, TCMB’nin bu hedefe varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum göstereceğini kaydetti.

“Geç likidite penceresi para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır”

Ağbal, TCMB’nin temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğunu hatırlatarak, gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB’nin nihai kredi mercii işlevini gören Geç Likidite Penceresinin, söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacağını açıkladı. Ağbal, “Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, zorunlu karşılıklar ile diğer TL ve döviz likidite araçları etkin olarak kullanılacaktır” dedi.

Ağbal’ın kur politikasına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak. TCMB’nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullarda kullanılacaktır.”

Naci Ağbal, toplantının soru-cevap kısmında 2021 yılında ekonomistler, reel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin sıklaşacağını belirtti.