Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Bu yıl içerisinde Türkiye’yi ziyaret eden Libya heyetiyle bir ticari mutabakat zaptı imzalanmıştı. Anlaşma ile iki ülke, ticari alanlarda hem geçmiş dönemden kalan sorunları çözmeyi hem de iş birliğini artırmayı planlamıştı. Gelinen noktada kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin bilgiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilecek. Libya’nın çeşitli idarelerinden alacağı bulunan firmaların da, 24 Aralık’a kadar başvurmaları gerekecek. Türk şirketlerin hak ve menfaat kaybına uğramamaları için Libya devlet kurumlarıyla görüşme başlatılacak. Türklerin, 20 milyar doları bulan 300’ün üzerindeki projesi durmuştu.