Meclis, fahiş site aidatlarına ve yapılan keyfi zamlara karşı harekete geçiyor. Vatandaşları mağdur eden uygulamalara son verilmesi adına ve site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi için kanun teklifi üzerinde görüşmeler sürüyor. Teklif ile site yönetiminin aidat arttırma yetkisi sınırlandırılacak.

Fahiş site aidatlarına dur denilecek! Düzenleme Meclis gündemine alındı

GİDERLER SİTE SAKİNLERİNCE ONAYLANACAK

TRT Haber'e göre; düzenleme ile tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak.

Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek.

DEPREM BÖLGESİ DE TEKLİFTE YER ALIYOR

31 maddelik teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere dair bir bölüm de yer alıyor. Teklifle, depremden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.

Bu adımla afetzedelerin olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilmesi hedefleniyor.

