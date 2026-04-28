Fahiş site aidatlarına dur denilecek! Düzenleme Meclis gündemine alındı
Meclis, fahiş site aidatlarına ve yapılan keyfi zamlara karşı harekete geçiyor. Vatandaşları mağdur eden uygulamalara son verilmesi adına ve site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi için kanun teklifi üzerinde görüşmeler sürüyor. Teklif ile site yönetiminin aidat arttırma yetkisi sınırlandırılacak.
- Teklif ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi artışların önüne geçilecek.
- Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak.
- Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek.
- Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme planlanıyor.
- Bu adımla afetzedelerin olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilmesi hedefleniyor.
Meclis Genel Kurulu'nda site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklif ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek.
GİDERLER SİTE SAKİNLERİNCE ONAYLANACAK
TRT Haber'e göre; düzenleme ile tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak.
Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek.
DEPREM BÖLGESİ DE TEKLİFTE YER ALIYOR
31 maddelik teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere dair bir bölüm de yer alıyor. Teklifle, depremden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.
Bu adımla afetzedelerin olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilmesi hedefleniyor.