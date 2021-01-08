Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB destekli ‘IPARD-II 10. Dönem’ kapsamındaki hibeler için proje kabul süreci 15 Şubat’ta başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “IPARD-2 10’uncu başvuru çağrısı kapsamında hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz” dedi. IPARD kapsamında 42 ilde, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara, konularına göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli “IPARD kapsamında, son 10 yılda önemli mesafeler katedildi. Sağladığımız 5,1 milyar lira hibeyle 16 bin 103 projeyi destekledik. Kırsalda, 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk” diye konuştu.