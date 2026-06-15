Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, trafik kazası geçirdi. Kurtoğlu'nun ayağında çatlak tespit edilirken sanatçının Ankara konseri ertelendi.

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cengiz Kurtoğlu'ndan korkutan bir haber geldi. Sahne almak için yola çıkan ünlü sanatçının bulunduğu araç, Konya yolunda trafik kazasına karıştı.

AYAĞI ÇATLADI

Hastaneye sevk edilen Kurtoğlu'nun, yapılan kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan sanatçı bir süre dinlenecek.

Cengiz Kurtoğlundan korkutan haber! Konseri ertelendi, işte ilk açıklama

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cengiz Kurtoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklamada ise, "Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih, en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle..." ifadelerine yer verildi.

Cengiz Kurtoğlundan korkutan haber! Konseri ertelendi, işte ilk açıklama

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