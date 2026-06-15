Türkiye Gazetesi
Cengiz Kurtoğlu'ndan korkutan haber! Konseri ertelendi, işte ilk açıklama
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, trafik kazası geçirdi. Kurtoğlu'nun ayağında çatlak tespit edilirken sanatçının Ankara konseri ertelendi.
Özetle DinleCengiz Kurtoğlu'ndan korkutan haber! Konseri ertel...
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Magazin az önce
Ünlü arabesk sanatçısı Cengiz Kurtoğlu, Konya yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ayağında çatlak tespit edilmesi üzerine dinlenmeye alındı.
- Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun bulunduğu araç trafik kazasına karıştı.
- Kurtoğlu'nun yapılan kontrollerinde ayağında çatlak olduğu belirlendi.
- Genel sağlık durumu iyi olan sanatçı bir süre dinlenecek.
- Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki sahnesinin sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
- Yeni sahne tarihi en kısa zamanda paylaşılacak.
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Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cengiz Kurtoğlu'ndan korkutan bir haber geldi. Sahne almak için yola çıkan ünlü sanatçının bulunduğu araç, Konya yolunda trafik kazasına karıştı.
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AYAĞI ÇATLADI
Hastaneye sevk edilen Kurtoğlu'nun, yapılan kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan sanatçı bir süre dinlenecek.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Cengiz Kurtoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklamada ise, "Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih, en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle..." ifadelerine yer verildi.
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