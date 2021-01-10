Bitcoin, 41 bin doları görerek zirve tazeledi. Aralık ayının başında 18 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin, bir ayda yüzde 100'ün üzerinde yükseliş kaydetti. 716 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin; Alibaba ve Tesla gibi dünya devlerini geride bıraktı. Analistler, devletler ya da bağımsız denetleme kuruluşlarının kontrol ve gözetiminde olmayan kripto paraların hâlâ ciddi risk barındırdığını belirterek, yatırımcıları uyarıyor.