Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin, 41 bin doları görerek zirve tazeledi. Aralık ayının başında 18 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin, bir ayda yüzde 100'ün üzerinde yükseliş kaydetti. 716 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin; Alibaba ve Tesla gibi dünya devlerini geride bıraktı. Analistler, devletler ya da bağımsız denetleme kuruluşlarının kontrol ve gözetiminde olmayan kripto paraların hâlâ ciddi risk barındırdığını belirterek, yatırımcıları uyarıyor.