Bitcoin, 41 bin doları görerek zirve tazeledi. Aralık ayının başında 18 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin, bir ayda yüzde 100'ün üzerinde yükseliş kaydetti. 716 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin; Alibaba ve Tesla gibi dünya devlerini geride bıraktı. Analistler, devletler ya da bağımsız denetleme kuruluşlarının kontrol ve gözetiminde olmayan kripto paraların hâlâ ciddi risk barındırdığını belirterek, yatırımcıları uyarıyor.
Bitcoin; Alibaba ve Tesla'yı solladı
10.01.2021 - 04:02 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salgın döneminde şaşırtıcı hareketlerden biri de kripto paralarda yaşanıyor.
Etiketler : bitcoin,alibaba,
758825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758825.aspx
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