Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını il bazlı verilerle kamuoyuyla paylaştı. Bursa, Balıkesir, Aksaray, Osmaniye, Samsun ve Gaziantep illerini kapsayan denetimlerde, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılan incelemeler tedarik zincirindeki çarpıcı kâr marjlarını gözler önüne serdi. Bakanlık, haksız fiyat artışı şüphesiyle çok sayıda işletme hakkında idari süreç başlatarak dosyaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

YÜZDE 260 FARK Bursa’da gerçekleştirilen denetimlerde özellikle kuru sarımsak fiyatındaki uçurum dikkat çekti. Bir zincir marketin 60 TL’ye satın aldığı sarımsağı tüketiciye 220 TL’den sunduğu tespit edildi. Bu durum yüzde 260’ın üzerinde bir artışa işaret ederken, il genelinde 21 markette 46 farklı ürün mercek altına alındı.

BALIKESİR'DE DE MANZARA AYNI Balıkesir’de ise kırmızı lahana ve yaban mersini fiyatlarında benzer bir tablo oluştu. 26 TL’ye alınan kırmızı lahananın 69,95 TL’ye, 800 TL’ye alınan yaban mersininin ise 1.359,60 TL’ye satıldığı belirlendi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde: "Aynı işletmede satışa sunulan yaban mersini ürününün, ilgili firma tarafından 800,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 1.359,60 TL’den sunulduğu tespit edilmiş olup, ürün bazında haksız fiyat artışı şüphesi oluşması nedeniyle firmadan savunma talep edilmiştir. Ayrıca denetimler kapsamında toplam 5 marketin meyve ve sebze reyonlarında 10 farklı üründe haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirilmiş olup, ilgili firmalardan savunma talep edilmiştir"

4 LİRADAN 120 LİRAYA Aksaray’da bir komisyoncudan 4 TL’ye alınan göbek marulun market rafına gelene kadar 119,50 TL’ye çıkması, fahiş fiyat artışının boyutunu ortaya koydu. Bakanlığın açıklaması şöyle: "Aksaray’da faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; göbek marul ürününe ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; Göbek Marul ürününün, Mersin ili Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Beldesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 4 - TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün Aksaray’daki zincir markete 50,00 TL’den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir"

HER ÜRÜNDE FARK KATLANDIKÇA KATLANDI Osmaniye’de de elmadan limona, patlıcandan domatese kadar birçok üründe alış fiyatının yaklaşık üç katına varan etiketler saptandı: "Osmaniye’de faaliyet gösteren biri yerel market olmak üzere beş ayrı market zincirinde; sivri biber, elma, limon, kokteyl domates, çarliston biber, domates ve patlıcan ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.

Yapılan incelemelerde; Sivri biber ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren bir komisyoncu tarafından zincir markete 100,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 200,00 TL’den sunulduğu, Elma ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren bir komisyoncu tarafından zincir markete 35,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise tüketiciye 99,50 TL’den sunulduğu, Limon ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 33,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 99,90 TL’den sunulduğu Kokteyl domates ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 82,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu,

Diğer bir zincir markette satışa sunulan kokteyl domates ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 85,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu, Çarliston biber ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 90,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 189,00 TL’den sunulduğu, Domates ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 64,50 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu, Patlıcan ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 35,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir.

SAMSUN VE GAZİANTEP Samsun ve Gaziantep’teki denetim sonuçları ise tedarik zincirindeki çoklu el değiştirmelerin fiyatları nasıl şişirdiğini kanıtladı. Samsun’da 10 TL’ye üreticiden çıkan mandalinanın, tüccarlar arasındaki transferler sonrası markette 49,95 TL’ye ulaştığı görüldü.

Gaziantep’te ise 75 TL’lik çarliston biberin 189 TL’den, 160 TL’lik sivri biberin ise 299,95 TL’den tüketiciye sunulduğu kayıtlara geçti.

