Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında heyecan dorukta. Ligdeki kıyasıya mücadelede bu akşam Esenler Erokspor, sahasında Amedspor’u ağırlayacak. Esenler Erokspor-Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken maça dair detaylar da netlik kazandı.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon Amedspor 33 puanla 2. sırada yer alırken, Esenler Erokspor 33 maç sonunda 66 puanla 3. basamakta rakibini takip ediyor. Zirvede ise Erzurumspor FK 72 puanla liderliğini sürdürüyor. Peki, Esenler Erokspor-Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Esenler Erokspor-Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı Gürcan Hasova yönetecek

ESENLER EROKSPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Esenler Erokspordyumu’nda oynanacak Esenler Erokspor - Amedspor maçı Tabii Spor 6 kanalından canlı yayınlanacak. Maç şifresiz olarak izlenebilecek.

ESENLER EROKSPOR - AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Esenler Erokspor - Amedspor mücadelesi 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR - AMEDSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın orta hakemi Gürcan Hasova olacak. Maçta yardımcı hakem görevini Emrah Ünal ve Cem Özbay üstlenirken, dördüncü hakem olarak Doğukan Yıldırım görev yapacak.



