Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Samsunspor kıyasıya rekabet için sahada olacak! Çaykur Didi Stadyumu’nda başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken muhtemel 11'ler ve eksikler de gündemde.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen müsabakaya bazı eksiklerle çıkacak. Uzun süredir forma giyemeyen Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa da kamp kadrosunda yer aldı. Peki, Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

İşte muhtemel 11ler ve eksikler! Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 27. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz temsilcileri Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İşte muhtemel 11ler ve eksikler! Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı 9 Nisan Perşembe günü Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Maçta düdüğü hakem Atilla Karaoğlan çalacak.

İşte muhtemel 11ler ve eksikler! Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Samsunspor'da Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ve sarı kart cezalısı Emre Kılınç Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayacak. Ayrıca kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes ve Olivier Ntcham üçer sarı kartla sınırdalar.

İşte muhtemel 11ler ve eksikler! Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Augusto, Mihaila, Halil

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Soner, Yalçın, Makoumbou, Holse, Coulibaly, Elayis, Mouandilmadji



Haberle İlgili Daha Fazlası