İstanbul'da sağanak ve dolu, Ankara'da kar! Türkiye, nisan ayının ortalarına yaklaşırken soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Birçok ilde sağanak yağışlar ve kar yağışları etkili oluyor. İstanbul ve Ankara’da da etkili olan hava koşulları günlük hayatı olumsuz etkiledi. İki büyük şehirde kısa süreli sağanak, dolu ve kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı zorlaştırdı.



İSTANBUL'DA DOLU VE SAĞANAK İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, kısa süre içinde yerini doluya bıraktı. Avrupa Yakası’nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler ve Sultangazi’de dolu etkili olurken, Anadolu Yakası’nda Ümraniye’de de kısa süreli dolu yağışı görüldü.



Dolu nedeniyle bazı vatandaşların araçlarının üzerine battaniye ve halı örterek önlem aldığı görüldü. Yağışın etkisiyle bazı yollar dolu taneleriyle kaplanırken, trafikte yoğunluk oluştu ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI Ankara’da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Kentin yüksek bölgelerinde kar yağışının zaman zaman şiddetini artırdığı ve cadde ile parkların karla kaplandığı görüldü.

