Ayrıcalıklı fiyatlardan faydalanacak yolcular, 13–15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile, 1 Nisan - 31 Aralık arasında indirimli uçacak. Biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkı olacak. İptal ya da iade durumunda ücret sınıfı kuralları uygulanacak. KKTC ve Çin, kampanya dışında tutuldu.
THY'den yüzde 40 indirim
13.01.2021 - 04:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarda yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor.
Etiketler : thy,türk hava yolları,thy kampanya,
759536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/759536.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER