Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıcalıklı fiyatlardan faydalanacak yolcular, 13–15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile, 1 Nisan - 31 Aralık arasında indirimli uçacak. Biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkı olacak. İptal ya da iade durumunda ücret sınıfı kuralları uygulanacak. KKTC ve Çin, kampanya dışında tutuldu.