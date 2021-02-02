Güne 7,18 düzeyinde başlayan dolar/TL yüzde 1’i aşan düşüşle 7,12’ye geriledi. Dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak iç piyasada gram altın fiyatında gerileme görüldü. 24 ayar gram altın 422 liraya inerken çeyrek altın 692 liraya düştü.