Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taze hamsinin fiyatı hissedilir şekilde düştü. Balık Satıcıları Odası İkinci Başkanı Kenan Balcı, "Yasaktan önce hamsinin boyu 5 cm'ye düşmüştü. Şimdi 12 cm'ye kadar çıktı. Hamsi, kısmi yasakta 60 lirayı görmüştü. Hemen fark etti, 25-30 liraya düştü. Hem iri hem de çok lezzetli hamsiler var. Vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah fiyat daha da düşer" dedi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da, tedbirlere uyulmaması hâlinde yeniden stok sorunu yaşanabileceğini söyleyerek "Son derece dikkatli davranmalıyız" diye konuştu. Tarım ve Orman il müdürlükleri de, balıkçı gemileri ve karaya çıkış noktalarında denetimlerini artırdı.