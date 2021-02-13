Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi ile birlikte daha belirgin hâle gelen "gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların" oranında yükseliş eğilimi devam ediyor. ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın 2020 yılı dördüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 37,5 olan yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı, dördüncü çeyrekte, 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 39,5'e ulaştı. IPSOS iş birliğiyle, kentsel yerleşim bölgelerinde yapılan araştırmaya göre; çocuklu bireylerin tasarruf sahipliğinde düşüş gözlendi. Genel tasarruf sahipliği oranı da yüzde 18 oldu.

GELECEĞE YATIRIM

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında "geleceğe yatırım" unsuru 7 puan yükselişle yüzde 50'ye ulaşarak ilk sıradaki yerini koruyor. 5 puanlık düşüşle yüzde 23'e gerileyen "çocuklarım için" unsurunda, dikkati çekici bir değişim gözleniyor. Son çeyrekte en çok tercih edilen tasarruf aracı yüzde 25 ile bireysel emeklilik fonları olurken, 2018 yılında başlayan yükselişini sürdüren sistem içi altın, yüzde 18 pay ile en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri oldu. En çok tercih edilen tasarruf araçlarından bir diğeri de, son çeyrekte meydana gelen 5 puanlık kayba rağmen yüzde 20 pay ile yastık altı altın ve nakit oldu. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı "Özellikle genç bireylerin tasarruf konusunu gündemlerine aldığını görüyoruz. Ayrıca sistem içi tasarruf araçlarının da yüksek oranlarda tercih edildiğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.