Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye topraklarındaki cevherleri değerlendirmek için adımlarını hızlandırıyor. Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) araştırılması ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 14 milyon avroluk AB projesi onaylandı. MTA, Munzur Üniversitesi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun dâhil olduğu projeyle, üretimden nihai kullanıma kadar ulusal çapta ihtiyaç duyulan nadir toprak elementleri güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilecek.

Proje kapsamında, KOBİ’ler, imalat sanayi, AR-GE merkezleri, girişimciler, yatırımcılar ve kamu kurumları tarafından NTE sektörünün yurt içi gelişimi için gerekli altyapının kurulumu ve teknik bilgi aktarımları sağlanacak. Çeşitli teknik danışmanlık hizmetleri ve laboratuvar kurulumlarının da planlandığı projede, pek çok kritik sektörde kullanılan nadir toprak elementinin yerli üretimlerle imkânı için geniş katılımlı bir AR-GE ekosistemi kurulacak.

YÜKSEK SAFLIKTA ELDE EDİLECEK

Projeye ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Günümüzde başta elektrikli araçlar olmak üzere rüzgâr türbinleri, fiber optik kablolar, güneş panelleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi pek çok üründe NTE’lerden yararlanıyoruz. Tedarik riski olan bir ürün. Bu alandaki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak, ileri teknoloji ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması açısından önemli. Çevre dostu yöntemlerle mevcut kaynaklarımızdan ihtiyacımızın önemli bir kısmını giderebilecek kapasiteye sahibiz. Türkiye’nin en büyük iki NTE cevherleşme sahasından yüksek saflıkta elde edeceğimiz ürünlerle, bu alandaki ham madde ve tedarik kaynaklarını önemli oranda yerlileştirmiş olacağız. Yüksek miktarda NTE içeren elektronik atıkların geri dönüşümlerini sağlayarak, doğrudan imalat sanayinde kullanabileceğimiz yüksek saflıkta ürünler elde edeceğiz” dedi. Proje kapsamında, yerli otomobilin elektrik motoru, rüzgâr türbinleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan ve kritik öneme sahip olan “NdFeB Mıknatısı”nın yerli imkânlarla üretileceğini açıklayan Dönmez “İmalat sanayi için yüksek katma değerli ürünler geliştirip, patentlerini alacağız. Yurt içi laboratuvarlarda NTE’ler için kullanılacak referans malzeme üretimini de yine yerli imkânlarla sağlayacağız” diye konuştu.