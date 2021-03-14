Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok yükselen hisse yüzde 14,82 ile Sasa Polyester oldu. Onu yüzde 13,83 ile Kerevitaş Gıda, yüzde 11,24 ile Gözde Girişim takip etti. Bu arada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,09 kazançla 415,70 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı da yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 lira oldu. Küresel piyasalarda gözler gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (FED) toplantısına ve Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ocak sonundan bu yana devam eden yükseliş eğilimi üst üste yedinci haftaya taşındı. Ülkede beklentilere paralel gelen enflasyon verisi de tahvil faizlerindeki yükselişi durduramadı. Bu eğilim, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilerken, artan küresel dolar talebi özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde olumsuz etki yapıyor. Bu anlamda Powell'ın yapacağı açıklamalar dikkatle takip edilecek. İçeride Borsa İstanbul endeksi tarihî zirvelere yakın seyrederken, dolarda dalgalı seyir sürüyor. Analistlere göre; borsanın 1550 seviyesinin üzerinde tutunması yükseliş trendini destekleyecek. Dolarda da tahvil faizlerinin seyrine göre yön belli olacak.