Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok şirket esnek ve uzaktan çalışmayı kalıcı hâle getirirken, bunun yasal dayanağının olması da işvereni motive etti. Türkiye Finans Katılım Bankası da, pandemi döneminin başlamasıyla birlikte devreye aldığı 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma modeli "JEST" ile ilgili verileri paylaştı. Genel Müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih etti. Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım “Uygulama kapsamında Genel Müdürlük çalışanlarımız, kendilerine sunulan çalışma modellerinden dilediklerini seçerek, işlerine aylardır verimli bir şekilde devam ediyorlar. Görüyoruz ki diğer kurumlar da esnek çalışma modellerine hızla geçmeye başlıyor" dedi. Bu arada uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte çalışan bağlılığı ve motivasyonunun da artış gösterdiği gözlendi.