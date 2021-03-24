Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram, üretim kapasitesinin artmasıyla pil maliyetlerinde yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş yaşanacağını belirterek "Son 10 yıldır hızla düşmeye başlayan bir saatte tüketilen enerji bazında batarya maliyetleri 800 dolar gibi rakamlardan 150 dolara kadar geriledi. Bu süreçte lityum-ion bataryalar ve hidrojen içerikli yakıt pillerinin etkisi artacak. Sektörde, Çin ve ABD'nin bu iki alanda öncü olması bekleniyor. Böylelikle, tüketiciler daha makul fiyatlarda bu araçlara ulaşabilecek" dedi. Bayram, elektrikli ve hibrid araçlar özelinde vergi indiriminin gerektiğini ifade ederek "Elektrikli ulaşımda küresel bir marka ve oyuncu olabiliriz. Avrupa pazarında, yasaklar nedeniyle açılacak ulaştırma boşluğunu, kaliteli ve verimli elektrikli ulaşım markalarımız ile kapatabiliriz. Avrupa'da yasaklanacak ama üretiminden vazgeçilmeyecek olan modellerin, üretim kesişme noktası olabiliriz. Avrasya ve Arap ülkelerinin örnek pazar modeli olabiliriz" diye konuştu.