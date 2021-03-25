Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Son dönemde savunma sanayiindeki millî projeler ile adından söz ettiren Türkiye, bu alanda dost ve müttefik ülkelerin de savunma ihtiyaçlarını karşılamada ilk tercihi oluyor. Pakistan'ın Fransız Agosta sınıfı denizaltı modernizasyon projesinin ihalesini, orijinal üreticileri Fransızlara karşı Türk firması Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) kazandı. Modernize edilen üç Fransız denizaltıdan ilkinin başarıyla denize indiği ve derin deniz dalış testlerini yaptığı öğrenildi. Diğer iki ürün için de anlaşmanın imzalandığı ve modernizasyonun devam ettiği bildirildi.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR BAŞARI

Modernizasyon programında atış kontrol ve elektronik harp, radar ve periskop sistemleri gibi önemli unsurlar yer alıyor. Savunma uzmanları, başka bir ülkede bulunan Fransız denizaltılarının modernizasyonu projesini Fransa ile yarışarak almanın ve başarıyla sürdürmenin önemli bir gelişme olduğuna işaret ediyor. Stratejik ve ileri teknoloji gerektiren mühendislik ihracatı olarak öne çıkan proje ile Türkiye’nin savunma alanında dünyada eşine az rastlanır bir başarıya imza attığına dikkat çekiliyor.

MİLGEM KİLOMETRE TAŞI OLDU

Askerî ve savunma sanayii alanları, Türkiye ve Pakistan ilişkisinde en önemli başlığı teşkil ediyor. Türkiye’nin deniz savunmasında iş birliği yaptığı ülkelerden biri olarak öne çıkan Pakistan ile MİLGEM sınıfı savaş gemileri, iki ülke arasındaki savunma bağları için yeni bir kilometre taşı oldu. Projede son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı “Üçüncü MİLGEM Korvetinin İlk Kaynak Atma Töreni” gerçekleştirildi. Proje ile ikisi Türkiye, ikisi Pakistan’da olmak üzere dört korvet inşa ediliyor. Proje, teknoloji transferinin yanı sıra Karaçi Tersanesinin modernizasyonunu da içeriyor.