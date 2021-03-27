Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyada ilk defa ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini hayata geçiren Getir, aldığı 300 milyon dolarlık yeni yatırımla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak unicorn olmayı başardı. Dünya markası olma yolunda ilerleyen Getir yeni yatırımla birlikte Londra’nın yanı sıra bu yıl içerisinde Almanya, Fransa ve Hollanda’da hizmete başlamaya hazırlanıyor. Getir yılın ikinci yarısında ise Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'da operasyonlara başlamayı planlıyor.

İKİ AYDA İKİNCİ YATIRIM

Daha önce dünyada yapılmamış 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikri ile kurulan teknolojik girişim Getir, geçtiğimiz ocak ayında ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamlamıştı. Yalnızca iki ay içinde üçüncü turu yatırımı da tamamladıklarını belirten Getir Kurucusu Nazım Salur “Getir 2015 yılında kuruldu. İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz iki ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkânı doğdu. Üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar. 300 milyon dolarlık yeni kaynakla yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda’da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz" dedi.

GETİR TÜRK KALACAK

Başarının sırrını 'mutluluk ve kolaylık satıyoruz' şeklinde özetleyen Salur, şirket satmadan da unicorn olunabileceğini Türkiye'ye gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti: Getir'in Türk olmasına dikkat ettik. Şirketin çoğunluk hissesi hâlen bizde. Çok zor hisse satıyoruz. Daha öncede teklifler geldi satmadık. Eğer satsaydık bir kaç yıl önce unicorn olmuştuk. Açıkçası satılarak unicorn olunması benim içimi acıtıyor. Satmadan da bir şirket unicorn olabilir. Biz 5,5 yılda bu seviyeye geldik. Yıl sonuna kadar yeni bir yatırım tur daha olabilir. Bu bir final değil, ara istasyon. Kendimize limit koymadık. Gidebildiğimiz yere kadar gireceğiz.

Londra'daki operasyonlara da değinen Salur "Sekiz ayda aldığımız yolu Londra’da iki ayda aldık. Londra'da 700'ün üzerinde iki kartlı otobüslerde Getir'in reklamı var. Londra'da Getiri bilmeyen bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA BORSAYA AÇILACAK

Salur, yabancı fonların Türkiye'ye yatırım yapmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek "Bu fonların bize gelmesi bu işlerin çok daha ileriye gideceğin de göstergesi. Getir ismini dünyada bilinen bir marka yapmak istiyoruz. Ayrıca birkaç yıl içerisinde yurt dışında borsaya açılma hedefimiz var" dedi.

25 MİLYON LİRASINI ÇALIŞANLARA DAĞITACAK

Nazmi Salur başarıda çalışanların büyük katkısı olduğunu belirterek "300 milyon doların 25 milyon lirasını çalışanlarımıza dağıtacağız. Dağıtımı kıdem esasına göre yapacağız" dedi.

1.600 kişiyi daha işe alacak

Bayiler üzerinden sahada 10 bin çalışan ile hizmet verdiklerini dile getiren Salur "1.600 kişi de direkt olarak Getir'de çalışıyor. Sadece yurt dışında değil yut içinde de büyüyeceğiz. Olmadığımız yerlere açılacağız. Önümüzdeki yıl istihdamı iki katına çıkaracağız" şeklinde konuştu. Yeni ülkelerde 2021’in ilk yarısında hizmete başlamayı planlayan Getir, güçlü ekipler oluşturmak için iş başvurularını almaya başladı.

Elektrikli motosiklet çağrısı

Salur, otomotiv sanayiine elektrikli motosiklet üretme çağrısında bulundu. Şu anda 100 tane elektrikli motosikletle faaliyet gösterdiklerini ifade eden Salur "Eğer yerli olarak üretilirse binlercesini alırız" diye konuştu.