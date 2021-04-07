Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çinli üreticilerin cep üssü hâline gelen Türkiye’ye bir yatırım haberi de Mcdodo firmasından geldi. Üç yıl önce Türkiye’ye giriş yapan Çinli firma Kayseri’de kuracağı fabrikada sıfırdan cep telefonu aksesuarları ve şarj cihazları üretimi yapacak. Bir milyon dolarlık başlangıç yatırımıyla hayata geçirilecek tesis 100 kişiye istihdam sağlayacak.

5 MİLYAR LİRALIK PAZAR

Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, Türkiye aksesuar pazarının pandemiyle birlikte 20 milyon adede ulaştığını belirterek “Yani 5 milyar TL’lik bir pazardan söz ediyoruz. Satış olarak ilk sırada akıllı telefonların artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması ve kesintisiz ulaşım ihtiyacı nedeniyle şarj adaptörleri ve kabloları var. İkinci sırada ise ekran koruyucu camlar ve kılıflar yer alıyor. Araç içi aksesuarlar da çok satan ürünler arasında. Bu pazarın tahminimizden de fazla büyüteceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla mobil aksesuarlara olan talep ve ihtiyaç da aynı hızla büyüyecektir” dedi.

XIAOMI BİZİ MOTİVE ETTİ

Mcdodo’nun aslında uzun süredir Türkiye’ye yatırım planladığını dile getiren Uçurum “Açıkçası Xiaomi’nin 30 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye’de fabrika kurması bizi çok motive etti ve bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Kayseri’de fabrika kuracağız. Fabrika yurt dışından gelen parçaların burada bir araya getirildiği sınırlı bir üretim tesisi olmayacak. Her şeyi sıfırdan burada ürettiğimiz, teknolojiyi ve altyapıyı da getirip uyguladığımız bir fabrika olacak. Çünkü artık aksesuarlarda, özellikle hızlı şarjlarda çok yüksek bir teknoloji kullanılıyor. Bizim amacımız da teknoloji transferi yapmak. Başlangıç aşaması için bir milyon dolarlık bir yatırım ön görüyoruz. Sonrasında kademeli olarak artacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’daki pazar payımızı artırdıktan sonra Avrupa, Orta Doğu ve hatta Amerika’ya ihracat yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Mcdodo hâlihazırda bu ülkelerin hepsine ürün gönderiyor ve bu marka şu an sadece Çin’de üretiliyor. Biz Türkiye’de üretim planlarımızı hayata geçirdiğimizde lojistik avantajlar sebebiyle de bu ülkelere yüklü ihracatlar yapacağız. İstihdam olarak da ilk etapta 50-100 arası bir çalışan sayısıyla başlayıp, üretim bantlarının artışına göre bu sayı da artacak” diye konuştu.

EN ÇOK EKRAN KORUYUCU SATILIYOR

Türkiye’de en çok ekran koruyucu ve kılıf satışı yapıldığına dikkat çeken Uçurum şunları kaydetti: Önümüzdeki birkaç sene içinde akıllı telefonların hayatımızdaki etkinliğinin daha da artmasıyla, talebin adaptör ve şarj kablolarına kayacağını öngörüyoruz. Öte yandan pandemiyle birlikte seyahatler ve mobilite azaldığı için de powerbank’lere olan talep azaldı diyebiliriz ama yine de ‘telefonu yanımızdan hiç ayırmak istemediğimiz’ için de ev içi kullanımda bir miktar artış var. Uçurum, geçen yıl 20 milyon lira ciro ile kapattıklarını, yeni yatırımla birlikte üç yılda 30 milyon dolarlık satış hedeflediklerini bildirdi.

PAZAR YÜZDE 50 BÜYÜYECEK

Apple ve Samsung gibi markaların yeni amiral gemilerini şarj cihazı ve adaptör olmadan satışa sunduğunu hatırlatan Uçurum “Bu durum ilk olarak iPhone 12’yle birlikte gündeme geldi ama son dönemde akıllı telefon üreticilerinin çoğu bu yönteme başvurmaya başladı. Bunun ilk sebebi tabii ki yüksek maliyetler. Üreticiler de bu ürünleri kutulara koymaktansa ayrı bir ürün olarak satarak yan gelir elde etmek istiyor. Bu karar mobil aksesuar pazarını büyütecek. Biz kısa vadede pazarın yüzde 50 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Uçurum, Türkiye’de 300’e yakın ürünü tüketiciyle buluşturduklarını belirterek “Şu an piyasada satışı yapılan tüm akıllı telefon markalarıyla uyumlu aksesuar üretiyoruz. Sadece ekran koruyucu ve kılıf anlamında çok geniş olmayan bir ürün portföyümüz var ama onun dışında araç içi aksesuarlardan, şarj kabloları ve adaptörlere ve kulaklıklara kadar her markaya uyan ürün seçeneklerimiz var. Özellikle yeni nesil hızlı şarj adaptörleri ve kablolar konusunda da iddialı bir markayız” dedi.