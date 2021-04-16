Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

TG Expo Uluslararası Fuarcılık ve Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) iş birliği ile düzenlenecek olan sekizinci Fashionist İstanbul Moda Fuarı, 23-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Defilelere de ev sahipliği yapacak fuar, İstanbul’un moda merkezi olmasına katkı yapacak. OTİAD Başkanı Eda Arpacı, fuarın sektör ihracatına ciddi katkı sağlayacağını belirterek “Dünyanın altıncı büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük tedarikçi ülkesi konumunda olan Türkiye, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Balkanlar, Rusya ve BDT ülkeleri, Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine de yaptığı ihracat ile dikkat çekiyor. Şişli ve Kâğıthane bölgesinde bulunan 800’e yakın firmamız üretiminin yüzde 90’ına yakınını ihraç ederek Türk hazır giyim ihracatının yüzde 5’ini, İstanbul hazır giyim ihracatının ise yüzde 7’sini gerçekleştiriyor” dedi. Arpacı, pandemi döneminde ABD ve Afrika’ya ihracatın arttığını, Afrika’ya yoğunlaştıklarını söyledi.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel ise toplamda 10 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda 90 ülkeden 5 bin yabancı iş insanı ve satın almacıyı ağırlayacaklarını belirterek “Fuarımızda, İstanbul’un Paris ve Milano ile hemen her anlamda yarıştığını, hatta bazı alanlarda bir adım önde olduğunu dünyaya göstermek niyetindeyiz. 9,7 milyar dolar olan ihracatın 11 milyar dolara çıkarılmasında Fashionist’in katkısı olacak” ifadelerini kullandı.