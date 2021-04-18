Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 29 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak. Oynandığı kent ekonomisine turizm açısından büyük katkılar sunan final maçı, bu yıl sessiz geçecek. Tur operatörleri yurt dışından final maçı için “İstanbul turu” talepleri geldiğini ancak bunun pandemi sebebiyle sınırlı olduğunu belirtti. 2019 yılında gerçekleşen Süper Kupa finalinde İstanbul’da 100 milyon liralık bir turizm pazarı oluştuğunu anlatan sektör temsilcileri, “Pandemi olmasa bu final İstanbul’a 150 milyon TL getirir” açıklamasını yaptı. Temsilciler son dakika bir gelişme olması durumda turları açabileceklerini de belirttiler. Pronto Tur Genel Müdürü Ali Onaran, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının en çok turizm sektörüne darbe vurduğunu belirtti. Şampiyonlar Ligi final maçının global çapta takip edilen ve oynandığı şehre turizm açısından büyük katkı sağlayan bir organizasyon olduğunu belirten Onaran “Gönül isterdi ki, pandemi olmasın ve bu organizasyonu hakkıyla gerçekleştirelim. Ancak şu anki tablo buna el vermiyor. Şayet son dakika bir gelişme olursa turlarımızı açabiliriz” dedi.

MALİYETLER ARTTI

Turizmci Hasan Erdem ise “Normal şartlarda İstanbul gezisi ve Şampiyonlar Ligi final maçı turları düzenlenirdi. Ancak şu an buna elverişli bir durum yok. Uçaklarda kapasite yüzde 75 düşürülmüş durumda. Bilet fiyatları ciddi anlamda arttı. Ayrıca yurt dışından gelen turist için de karantina durumları var. Dolayısıyla bu final sessiz olacak” diye konuştu. İstanbul’a şu an gelen yabancı turistin ağırlıklı olarak Körfez ve Balkan ülkelerinden olduğunu söyleyen Erdem “Bu tür organizasyonlarda ağırlıklı Avrupalı turistler gelirdi, bunlar organize gruplar olurdu” ifadelerini kullandı.

“SEYİRCİLİ” İHTİMAL

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi, Atatürk Olimpiyat Stadının kapasitesi dâhilinde dev maçın yüzde 30-50 civarında bir seyirci önünde oynanabileceğini yazdı. UEFA kaynaklarına dayandırılan habere göre final karşılaşmasını 22 bin 500 ve 37 bin 500 arasında bir seyircinin tribünden seyredebileceği kaydedildi. Bilet satışına henüz karar verilmedi. Biletlerin tamamının Türk seyirciye satılmasının da gündeme gelebileceği düşünülüyor.

SÜPER KUPA'DA 100 MİLYON LİRA GELMİŞTİ

2019 yılında İstanbul’da oynanan Liverpool-Chelsea Süper Kupa final maçı, İstanbul ekonomisine 100 milyon TL kazandırmıştı. O dönem Vodafonepark Stadyumunda oynanan maç sebebiyle İstanbul otellerinde yer kalmamıştı. Tur operatörleri bir haftalık İstanbul paketleri hazırlamışlardı. Yeme içme sektörünün de yüzü gülmüş, maç için yaklaşık 100 bin turist İstanbul’a akın etmişti.