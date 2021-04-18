Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akışkan içermeyen, 2 bin metreden daha derinlerde ve yüksek sıcaklık içeren sahalarda çalışmayı hayata geçirdi. İlk sondajlar Ankara, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Aydın, Denizli, İzmir, Afyon ve Kütahya’da başladı. 1000-3.000 metre arası derinliklerde, 60-180 santigrat derece ısı değerlerine ulaşıldı. Enerjinin yüzeye çıkarılması için, kızgın kuru kayaların üzerinde bir rezervuar oluşturulacak. Yüksek sıcaklıktaki sıvı, termal enerji şeklinde yeryüzüne çıkarılacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da potansiyel araştırılacak. Türkiye’de 4 bin dönüm jeotermal sera yer alıyor. 125 bin konutun ısıtması gerçekleşiyor. 400’e yakın kaplıca faaliyet gösteriyor.