Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 462 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,20 liradan, 3 bin 45 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 66 liradan, 421,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425,35 liradan, 2 bin 975 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 995 liradan, bin 488 liradan alınan Yarım Ziynet bin 498 liradan ve 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satıldı.
Çeyrek altın 749 lira oldu
20.04.2021 - 17:57 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kapalıçarşı’da 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satıldı.
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784305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/784305.aspx
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