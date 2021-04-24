Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda intihar haberleri ve Thodex dolandırıcılığı ile gündeme gelen kripto paralarda düzenleme yolda. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası, MASAK, SPK'nın kripto paralara yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde hızla çalıştığını ve en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Ertem "Merkez Bankası kripto paraların eşdeğer olarak kullanılmasını yasakladı. Bunlar bir para değil. Daha doğrusu bir değerleme. Bilgisayar üzerinde üretilmiş. Tasarruf sistemi diyebilir miyiz, hukuki bir sistemi yok. Dijital para ve kripto paralar ayrı ayrı sistemler. Merkez Bankasının yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir. Bunların en kısa sürede yapılması için çalışılıyor. Bütün dünyada da bu hızla ilerleyen bir sistem olduğu için küresel bağlamda da değerlendirmek gerekiyor. Hukuki çerçevenin buna göre paralellik arz etmesi gerekiyor. Kurumlarımız çalışmalarını hızla atıyorlar" diye konuştu.

SAADET ZİNCİRİNE İZİN VERMEYEĞİZ

Resmî Gazete'de yayımlanarak 30 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtilen kripto varlık yönetmeliğine de değinen Ertem, bunun yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınmış bir karar olmadığını, dünyanın pek çok ülkesindeki Merkez bankasının bu yönetmeliği uygulamaya koyduğunu bildirdi. Ertem, kripto para piyasalarındaki büyük hacmin farkında olduklarını, bu tür büyük hacimlerin saadet zinciri oluşumlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak yapmak istedikleri esas şeyin de bu tür saadet zincirlerine izin vermemek olduğunu dile getiren Ertem, bunun sağlanabilmesi için de çok hızlı olmaları gerektiğini ifade etti.

MUTLAKA CÜZDAN VE ŞİFRENİZ OLSUN

Ertem, son yaşanan Thodex dolandırıcılığına ilişkin olarak da, yatırımcıların cüzdanlarına erişmesi için şifrelerinin olması gerektiğini ancak bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması hâlinde mağdurların paralarına erişemeyeceğini belirtti. Ertem “Paraların geri alınabileceğinin iktisatçı ve hukukçuların hesaplayacağı bir şey. Yatırılan paraların devlet güvencesi yok. Şifreler yatıranların elindeyse, cüzdanlarına ulaşmaları konusunda sorun yaşamazlar. Şifreler kripto paracıların elindeyse yatırımları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi.