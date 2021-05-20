Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto paraların en büyüğü olan Bitcoin, olumsuz haberlerden etkilenmeye devam ediyor. Dün 38 bin dolarla son zamanların en düşük seviyesini gören Bitcoin, son 24 saat içinde 29 bin 900 dolara kadar geriledi. Pek çok kişinin merakla takip ettiği Bitcoin şu sıralar ise 39 bin 500 dolar seviyesinde seyrediyor.

Birkaç gün önce 2.3 trilyon doları aşan kripto para piyasasının büyüklüğü 24 saat içinde 1.35 trilyon dolara kadar geriledi. Elon Musk’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar sonrası başlayan Bitcoin düşüşünde, Tesla’nın BTC ile ödeme almayı durdurması ve Tesla’nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları etkili oldu.

ÇİN KRİPTO PARA İLE ÖDEMELERİ YASAKLADI

Çin Merkez Bankası’nın finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladığını duyurması kripto para piyasasındaki düşüşü hızlandırdı. Sosyal medyada yayılan olumsuz haberler sert satışları da beraberinde getirdi.

KRİPTO PARA BİRİMLERİ DE ETKİLENDİ

Bitcoin’deki düşüş diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Son bir hafta da Bitcoin yüzde 22 civarında değer kaybederken Ethereum yüzde 35, Dogecoin ise yüzde 20 oranında değer kaybetti. Son 7 günde en fazla değer kaybeden kripto para ise yüzde 57 düşüşle Shiba oldu.