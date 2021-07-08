Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde öncelikle İstanbul ve birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Bunun yanı sıra mevcut kiralık evlerde de fahiş fiyat artışları konusu gündeme geldi.

Emlak sektörü temsilcileri son dönemde kiralarda yaşanan fiyat artışını değerlendirdi. Ev arayan vatandaşların yüksek kiralardan yakındığı bilinirken emlakçılar ise sıkıntının yapılması planlanan konutların pandemi döneminde yapılamamasından kaynaklandığını söylüyor. Konut arzı ile konut talebi arasında şu anda bir uyumsuzluk olduğunu belirten Emlak Uzmanı Hakan Akdoğan, "Yeni üretilen konutlar talebi karşılamıyor. Bunun dışında kısıtlamalarla birlikte ertelenen düğünlerin başlamış olması, yüz yüze eğitimin tekrar başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin konut ihtiyacı, talebi artırıyor. Bunun yanı sıra konut kredilerinin artması sebebiyle konut almak yerine kiralama daha fazla tercih ediliyor. Bu sebepler konut fiyatlarını yükseltiyor. Yakın bir tarih için fiyatların düşeceğini söylemek doğru olmaz. Bunun sebebi de, yeni üretilen konutların sürelerinin olmasıdır. 1 ya da 2 yıl gibi süreler sonunda bir yaşamsal alan oluşabiliyor. Eğer yeni üretilen konutlar hızlanırsa, kiralarda bir dengelenme olur" dedi.

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı, Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.