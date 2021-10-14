Türkiye Gazetesi

Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz Eylül ayından kripto paralar ve türevleriyle yapılan tüm işlemleri yasakladığını açıklamıştı. Çin Merkez Bankası internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Sanal para ile yürütülen iş faaliyetleri yasa dışı faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri yürütenlerin kanunlar çerçevesinde cezai sorumlulukları soruşturulacak" denildi. Ardından, kripto para borsaları Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

KÜRESEL DENGELER DEĞİŞTİ

Çin Merkez Bankası'nın bu kararının ardından Bitcoin madenciliğinde küresel dengeler değişti. Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi'nden paylaşılan bilgilere göre, Çin'in "hash oranı" olarak bilinen küresel Bitcoin ağına bağlı bilgisayarların gücündeki payı Mayıs'ta yüzde 44 iken birkaç ay içinde yüzde sıfıra düştü. Çin'in payı 2019'da yüzde 75 kadar yüksekti.

AMERİKA VE ORTA ASYA’YA KAYDI

Bu durum, süreç lojistik zorluklarla dolu olsa da, madencilik teçhizatı üreticilerinin dikkatlerini Kuzey Amerika ve Orta Asya'ya kaydırmasına neden oldu. Büyük Çinli madenciler de başka ülkelere taşındı.

ABD’NİN ARKASINDAN KAZAKİSTAN VE RUSYA GELİYOR

Sonuç olarak yeni veriler, ABD'nin şu anda madencilikte en büyük paya sahip olduğunu, Ağustos sonu itibariyle küresel hash oranının yaklaşık yüzde 35,4'ünü oluşturduğunu gösterdi. ABD’nin ardından küresel bitcoin madenciliğinde en yüksek paya sahip olan diğer ülkeler ise sırasıyla Kazakistan ve Rusya.

Diğer taraftan bitcoin, yoğun elektrik kullanan bir süreçte karmaşık matematiksel bulmacaları çözmek için rekabet eden güçlü bilgisayarlar tarafından oluşturuluyor.

ENERJİ KULLANIMI ARTIYOR

ABD'de endüstrinin genişlemesi nedeniyle artan elektrik kullanımının, önümüzdeki ay Glasgow'da yapılacak Cop26 iklim görüşmeleri öncesinde Başkan Joe Biden için sorun oluşturacağı düşünülüyor. Rusya'da ise düşük enerji maliyetleri bazı şirketlerin bu yılın başlarında bitcoin'in yükselen fiyatlarından faydalanmasını sağladı. Ancak ülkede yasadışı madencilikle ilgili endişeler artıyor.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Rusya'nın Irkutsk bölgesi valisi Igor Kobzev, Eylül ayı sonlarında Moskova'da hükümete yazdığı bir mektupta, yeraltı kripto para madenciliğini suçlayarak enerji kullanımının "çığ gibi büyümesine" dikkat çekti. Vedomosti gazetesinin haberine göre Kobzev mektupta, "Durum, Çin makamları tarafından getirilen madencilik yasağı ve önemli miktarda ekipmanın Irkutsk bölgesine taşınmasıyla daha da kötüleşiyor" dedi.

BİTCOİN MADENCİLİĞİNE SICAK BAKIYORLAR

Öte yandan, Çin geçen ay bitcoin madenciliği ve ticareti için daha da sert kurallar açıklarken, başka ülkelerdeki yetkililer bitcoin madenciliğine daha hoşgörülü ve hatta sıcak bakıyor. Maden teçhizatı üreticisi Ebang International Holdings'in bir temsilcisi, Çin’İn kararının ardından Reuters'e verdiği demeçte, "Şu anki odak noktamız, Kuzey Amerika ve Avrupa'da uyumlu madencilik çiftliklerinin inşasını hızlandırmak" dedi.

“ENDÜSTRİNİN AĞIRLIK MERKEZİ ABD’YE KAYIYOR”

Ancak, uzmanların bildirdiğine göre endüstrinin Çinli büyük oyuncuları, ülkenin kararı nedeniyle zarar gördü. Bir zamanlar dünyanın en büyük bitcoin madencilik havuzu olan F2Pool'un kurucusu ve Singapur merkezli bir kripto para şirketi olan Cobo'nun kurucu ortağı Mao Shihang, "Sektörün Çin'deki doğuşuna tanık olan bir emektar olarak, bugünkü durumun içler acısı olduğunu hissediyorum" dedi. Shihang, "Çin bilgi işlem gücündeki payını kaybediyor. Endüstrinin ağırlık merkezi ABD’ye kayıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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