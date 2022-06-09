Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TBMM KİT Komisyonunda yaptığı sunumda, Tuz Gölü’nde yeni depolama alanları keşfedildiğini söyledi. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde birinci etap çalışmaların bittiğini ve depolama sahasının aktif olarak faaliyete geçtiğini hatırlatan Özcan "2017'de 350 milyon metreküp olan kapasite, bugün itibarıyla 1 milyar metreküpü aştı. Tuz Gölü depolama tesisinde, kış dönemi içinde birkaç defa doldurma ve boşaltma işlemleri gerçekleştirildi. Eski doğalgaz havzalarında bu işlemi yapıyor olsaydık, doğalgaza ihtiyaç durumunda hızlı ve etkili bir reaksiyon veremezdik. Tuz Gölü depolama tesisimizdeki 2023 hedefimiz 5,4 milyar metreküp kapasitesine çıkarmak. Ayrıca ilk defa olarak depolama kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkaracağımız jeolojik çalışmanın haberini vermek istiyorum. Altyapı oluşturmuştuk. Hirfanlı Barajı’ndan tatlı suyumuzu getirmiştik. Bu tatlı suyla beraber, tuz sahasında kavern (Depolama alanımağara) üretmeye devam edebileceğimiz jeolojik anlamda çok zengin güzel bir yapıyı tespit etmiş durumdayız. İkinci bir sabit yatırım yapmaksızın, buradaki depolama kabiliyetimizi 15 milyar metreküpe çıkaracağız. Ülkemizin toplamda minimum yüzde 20'lik depolama kapasitesini elde etmesine yardımcı olacağız. Ülkemizde, yaz-kış dönemlerinde mevsimsel ihtiyaç farklılıklarından dolayı ilave depolama kapasitesinin sistemimize dâhil olması, doğalgazda gücümüze güç katacak" değerlendirmesini yaptı.

SİLİVRİ’DEKİ HEDEF 4,6 MİLYAR

Özcan, Silivri depolama tesisinde 3,2 milyar metreküpe kadar çıkarılan depolama kapasitesinin ise bu yıl sonuna kadar 4,6 milyar metreküpe ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Karadeniz gazının transferi için gerekli olan boru hattının 6 Kasım’da hazır hâle geleceğini belirten Özcan, günlük 50 milyon, yıllık ise 18-20 milyar metreküplük bir kapasiteyi kaldıracak altyapının oluşturulduğunu kaydetti.

TANAP’TA KAPASİTE ARTACAK

Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferini sağlayan TANAP’ın kapasitesinin artırılması ile ilgili talepler geldiğini anlatan Özcan "Kısa süre içerisinde buradaki taşıma kapasitesi yaklaşık iki kat artacak" dedi.

Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılan TürkAkım boru hattıyla Avrupa’ya 23 milyar metreküp gaz transferi yapıldığını hatırlatan Özcan "Özellikle bu malum savaşın olduğu günden itibaren eğer enerji güvenliğimizde bir problem yaşamıyorsak bu projenin katkısı çok büyük" dedi.

Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazıyla ilgili kritik açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.