Türkiye Gazetesi

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, enflasyon, işsizlik kişi başı gelir, ihracat ve turizm gelirleri belli oldu. 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 65

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak.

Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

İŞSİZLİKTE 2024'TE TEK HANE HEDEFİ

İşsizlik için hedef 2022'de yuzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak hedeflendi. Orta Vadeli Program ile 3 yılda 2 milyon 661 bin yeni istihdam öngörülüyor.

KİŞİ BAŞI GELİR 2023'TE 10 BİN DOLARI AŞACAK

Kisi basina gelirin yıl sonunda 9 bin 485 dolar olması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 10 bin 71 dolar, 2024'te 10 bin 931 dolar, 2025'te 12 bin 91 dolar olması hedeflendi.

İHRACAT HEDEFİ 255 MİLYAR DOLAR

İhracat hedefi yıl sonu için 255 milyar dolar olarak belirlendi. Ihracat hedefleri 2023 için 265 milyar dolar, 2024 için 285 milyar dolar, 2025 için 305 milyar dolar olacak.

TURİZM GELİRİ HEDEFLERİ

Programda turizm geliri hedefi bu yıl için 34 milyar dolar oldu. 2023'te 45 milyar dolar, 2024'te 55 milyar dolar ve 2025'te 62 milyar dolar gelir hedeflendi.

Banka promosyonuna enflasyon ayarı! KDK harekete geçti, tek seferde ödenmesi gündemde Son günlerde artan asgari ücret ve emekli maaşları ile birlikte ekonomi gündeminin en önemli konularından birisi banka maaş promosyonları oluyor. Bankalar adeta birbiri ile yarışırken, Kamu Denetçiliği Kurumu 'promosyonlarda enflasyondaki artışın göz önüne alınması ve buna bağlı olarak artış yapılması' yönündeki talepleri inceleme altına aldı. Hesaplama sonrası çıkacak olan enflasyon farkının çalışanlara tek seferde ödenmesi gündemde.

Bloomberg'den dikkat çeken 'Türkiye ekonomisi' analizi: Yüksek enflasyona rağmen büyüyor Dünyada yaşanan ekonomik darboğaz ve ülkede yükselen enflasyona rağmen Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta konu ile ilgili değerlendirmede bulunan İngiliz The Economist'in ardından bir değerlendirme de ABD menşeili Bloomberg'den geldi. Yapılan analizde, artan enflasyon karşısında dahi Türk ekonomisinin rayında ilerlediğine vurgu yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ihracat, üretim, istihdam' mesajı hatırlatıldı.

Milyonları ilgilendiriyor! 56 milyarlık af hazırlığı yolda: KYK borç faizleri, fatura icraları, enflasyon... KYK borç faizleri, elektrik ve su faturası icraları, enflasyon ve ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları gibi konular Meclis'in gündemine geliyor, 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı başlıyor. Geçtiğimiz sene Ekim ayında başlayan TBMM Yasama yılı, 1 Temmuz 2022'de sona ermiş ve milletvekilleri tatile çıkmıştı. TBMM yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Milyonların merakla beklediği birçok düzenleme masada olacak.