Türkiye Gazetesi

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar her ne kadar gıda fiyatlarında artışa neden olsa da fırsatçılar da bu artış nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Yem, enerji, ambalaj ve nakliye maliyetlerindeki artış nedeniyle bu artıştan yumurta da etkilendi. 1 ay önce 2 liraya satılan organik yumurtanın tanesi 4-5 liraya yükseldi.

DAHA KÜÇÜK PAKETLERDE SATILMAYA BAŞLANDI

Esnaf yumurta fiyatlarının haftalık olarak arttığını ifade ediyor. Vatandaşlar ise aldığı yumurta adedini düşürmeye başladı. Marketlerde 30’lu yumurtalara alternatif olarak daha küçük paketlerde yumurta satılmaya başlandı.

'BİZ YAPIYORMUŞUZ GİBİ TEPKİ GÖSTERİYOR'

Yumurta fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Süphan Paşa, "Beyaz yumurtalar 2,5 lira, organik yumurtalar 4 liradan satılıyor. 1 ay önce beyaz yumurtalar 1,5 lira organik yumurtalar 2 liraydı. Fiyatlar haftalık olarak değişiyor. Beyaz yumurtalar ise bir sene önce 30 liraydı şimdi 65 lirayı aştı. Vatandaşlar yumurtadaki fiyat artışından şikayetçi, zamları biz yapıyormuşuz gibi tepki gösteriyor" diye konuştu.

Fiyatların yüksekliğinden yakınan Hasan Usta isimli vatandaş ise "Yumurta fiyatları her hafta değişmeye başladı. Sürekli yumurta alıyoruz. Normalde eskiden bir koli yumurta alıyorduk, 15 liraydı" dedi.

Herkes aynı hatayı yapıyor… Yumurtayı sakın kartonundan çıkarmayın, zehre dönüşüyor! İşte nedeni… Anne sütünden sonra en kıymetli besinlerden biri olan yumurta, yüksek kaliteli protein içeriğiyle vücut sağlığı için önemli yiyeceklerin başında geliyor. Ancak dikkat! Yumurta alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar mevcut. Uzmanlar yumurtayla ilgili gözden kaçan noktaların sağlığı tehdit ettiğini ve yapılan yanlışların yumurtayı adeta zehre dönüştürdüğünü vurguluyor. Öte yandan yumurtayı muhafaza ederken kartonundan çıkarmamak gerekiyor. Peki, neden? Detaylar haberimizde…

Yumurta toplamaya gitti, gördüğüne inanamadı! Saklamaya karar verdi: Daha önce hiç karşılaşmadım Bingöl’de sabah saatlerinde tavuk kümesinden yumurta toplamaya giden ev sahibi karşılaştığı manzara ile şoke oldu. Tavuklardan birinin vazo desenli yumurta yumurtladığını gördü.

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