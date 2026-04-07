Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe ile yarın yapacağı Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçı için İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, karşılayan taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, çiçek verdikleri kaleci Uğuran Çakır ve teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın talebi üzerine Uğurcan Çakır, "üçlü" çektirdi. Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

