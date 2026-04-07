SPOR SERVİSİ
Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 sakat, 1 cezalı
Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'ye karşı yarın deplasmanda oynanacak Süper Lig 27'nci hafta erteleme karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı. Maç eksiğiyle bir puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da 3 eksik bulunuyor.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Süper Lig 27'nci hafta erteleme maçında Galatasaaray, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu.
OSIMHEN VE ARDA SAKAT
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen, fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken; takımla birlikte çalışmalara başlayan Gabriel Sara, İzmir kafilesinde yer aldı. Sakatlığı bulunan Arda Ünyay da da kadroya alınmadı.
ABDÜLKERİM CEZALI
Trabzonspor müsabakası bitiminde ikinci sarı kartı gören Abdülkerim Bardakcı'nın, cezalı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir’e yolculuk ettiği belirtildi.
SPOR
Bizi Takip Edin
YORUMLAR