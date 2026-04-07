Göztepe-Galatasaray maçında oynayacak mı? Gabriel Sara'dan haber var
Süper Lig lideri Galatasaray, Trabzon deplasmanından puansız ayrıldıktan sonra erteleme maçında Göztepe karşısına çıkıyor. Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Gabriel Sara'dan zorlu karşılaşma öncesi teknik ekibi sevindiren haber geldi.
Özetle DinleGöztepe-Galatasaray maçında oynayacak mı? Gabriel ...
Galatasaray'da Brezilyalı otra saha oyuncusu Gabriel Sara, Göztepe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.
- Milli takım kampından sakat dönen Sara'nın MR tetkiklerinde "sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem" tespit edilmişti.
- 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyememişti.
- Sara, ağrılarının azalmasıyla Göztepe karşısında süre alabilecek duruma geldi.
- Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Sambacı, bu sezon 39 maçta 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Sarı-kırmızılılarda orta sahasının vazgeçilmez ismi olan Gabriel Sara, Süper Lig'de kritik Göztepe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.
SAKATLIĞI ATLATTI
Milli takım kampından sakat dönen, MR tetkiklerinde "sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem" tespit edilen Brezilyalı orta saha, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, azalan ağrıları sonrası Gözetepe karşısında süre alabilecek duruma geldi.
SARA'NIN 2025-2026 SEZONU PEFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu, bu sezon 39 maçta forma giydi. 26 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 2618 dakikada 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
1 değil, 2 değil, 3'üncü hüsran: Okan Buruk, Icardi kararını verdi
