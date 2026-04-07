Süper Lig lideri Galatasaray, Trabzon deplasmanından puansız ayrıldıktan sonra erteleme maçında Göztepe karşısına çıkıyor. Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Gabriel Sara'dan zorlu karşılaşma öncesi teknik ekibi sevindiren haber geldi.

Sarı-kırmızılılarda orta sahasının vazgeçilmez ismi olan Gabriel Sara, Süper Lig'de kritik Göztepe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.

SAKATLIĞI ATLATTI

Milli takım kampından sakat dönen, MR tetkiklerinde "sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem" tespit edilen Brezilyalı orta saha, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, azalan ağrıları sonrası Gözetepe karşısında süre alabilecek duruma geldi.

Gabriel Sara

SARA'NIN 2025-2026 SEZONU PEFORMANSI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu, bu sezon 39 maçta forma giydi. 26 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 2618 dakikada 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası