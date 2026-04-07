Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un milli arada verdiği izinden geç dönen Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında sergilediği performansla tepki çekti. Göztepe maçı öncesi Arjantinli golcü hakkında merak edilen "ilk 11" kararı belli oldu.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren ve "en çok gol atan yabancı futbolcu" olarak kulüp tarihine adını yazdıran Mauro Icardi, takımdaki geleceğini (30 Haziran 2026'da bitecek sözleşmesi hâlâ yenilenmedi) her geçen gün zora sokuyor.

LİGDE 3'ÜNCÜ KAYIP

Teknik direktör Okan Buruk'un, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğunda görev verdiği Icardi, Trabzonspor maçında adeta yokları oynadı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun ilk 11'de başladığı Kocaelispor ve Konyaspor maçlarının ardından bir defa daha kaybetti.

Okan Buruk

GÖZTEPE MAÇI KARARI

Icardi'nin, Trabzon'da kredisini tükettiği konuşuluyor. Buruk'un, 33 yaşındaki oyuncuya sezonun kalan bölümünde 11'de forma vermeyi düşünmediği öğrenildi.

Mauro Icardi

40 MAÇTA 15 GOL, 2 ASİST

Mauro Icardi, bu sezon 40 maçta 1789 dakika görev yaptı. 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı veren dünyaca ünlü Arjantinli forvet, 15 golünün 13'ünü Süper Lig'de kaydetti.

