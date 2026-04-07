1 değil, 2 değil, 3'üncü hüsran: Okan Buruk, Icardi kararını verdi
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un milli arada verdiği izinden geç dönen Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında sergilediği performansla tepki çekti. Göztepe maçı öncesi Arjantinli golcü hakkında merak edilen "ilk 11" kararı belli oldu.
Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren ve "en çok gol atan yabancı futbolcu" olarak kulüp tarihine adını yazdıran Mauro Icardi, takımdaki geleceğini (30 Haziran 2026'da bitecek sözleşmesi hâlâ yenilenmedi) her geçen gün zora sokuyor.
LİGDE 3'ÜNCÜ KAYIP
Teknik direktör Okan Buruk'un, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğunda görev verdiği Icardi, Trabzonspor maçında adeta yokları oynadı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun ilk 11'de başladığı Kocaelispor ve Konyaspor maçlarının ardından bir defa daha kaybetti.
GÖZTEPE MAÇI KARARI
Icardi'nin, Trabzon'da kredisini tükettiği konuşuluyor. Buruk'un, 33 yaşındaki oyuncuya sezonun kalan bölümünde 11'de forma vermeyi düşünmediği öğrenildi.
40 MAÇTA 15 GOL, 2 ASİST
Mauro Icardi, bu sezon 40 maçta 1789 dakika görev yaptı. 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı veren dünyaca ünlü Arjantinli forvet, 15 golünün 13'ünü Süper Lig'de kaydetti.