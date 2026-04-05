Trabzonspor, Papara Park’ta lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında farkı 1 puana indirdi. Onuachu ve Nwaiwu’nun golleriyle gelen kritik galibiyet bordo-mavilileri zirveye bir adım daha yaklaştırırken, Osimhen’in yokluğunda sahne alan Icardi ise performansı sonrası gelen eleştirilere “Şampiyon olacağız” sözleriyle cevap verdi.

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleden bordo-mavili ekip 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Trabzonspor, henüz 4. dakikada Onuachu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda toparlanma arayışına giren konuk ekip Galatasaray, 48. dakikada Singo'nun kaydettiği golle skora denge getirdi ve durum 1-1 oldu. Ev sahibi takım, bu gole 62. dakikada Nwaiwu'nun ağları havalandırmasıyla cevap verdi .

Bu kritik galibiyetin ardından Trabzonspor, ligdeki puanını 63'e yükseltti. Bir maçı eksik olan 64 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını ise 1'e indirmeyi başardı.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA GÖZLER ICARDI'DEYDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçta kolundan sakatlanarak ameliyat edilen Victor Osimhen, Trabzonspor mücadelesinde forma giyemedi. Yıldız golcünün yokluğunda, Galatasaray'ın ileri ucunda ilk 11'de Mauro Icardi sahaya çıktı.

Mauro Icardi

ICARDI'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Mücadele boyunca skor katkısı üretemeyen Arjantinli oyuncunun performansı maçın ardından kamuoyunda gündem oldu. Karşılaşma sonrasında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Mauro Icardi, kendisine yönelik eleştirilere şu ifadelerle cevap verdi:

"Beni eleştirin, arkamdakiler güvende. Şampiyon olacağız."

Icardi'nin paylaşımı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arjantinli yıldız golcü, bu sezon çıktığı 40 maçta toplam 1789 dakika süre aldı ve 15 gol 2 asistlik katkı ile toplamda 17 gole doğrudan etki etti.

