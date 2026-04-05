Trabzonspor, lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek hem 161 hafta sonra 6’da 6 yaptı hem de zirveyle farkı bire indirdi. Mücadelenin ardından eski hakemler, Cihan Aydın’ın kararlarını değerlendirirken kritik pozisyonlarda genel olarak doğru kararlar verildiği görüşünde birleşti; özellikle bazı sarı kartlar ve kaçan ikinci sarı kart tartışma yarattı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Üç büyükler karşısındaki 882 günlük galibiyet hasretine sarı kırmızılılar karşısında son veren bordo mavili ekip, bir maç eksiği bulunan lider Cimbom'la puan farkını bire indirdi. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige dönen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 3 maç sonrası sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından 'Trio' programında, eski hakemler hakem Cihan Aydın'ın kararlarını eleştirdi.

Eski hakemler noktayı koydu: Cihan Aydın, VARı da kurtardı

"ÜZERİNE DÜŞMEYEN BİR İŞ YAPIYOR"

20. dakikada Ozan Tufan'a gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart net.

Okan Buruk'a gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Sarı kart doğru ama kuralda rakip takımın topu oyuna sokmasını engelliyorsa kırmızı kart diyor. Okan Hoca'nın gidip Nwakaeme'nin elinden alması, hakemin yorumuna kalmış. En az sarı kart. Hakem değerlendirmesi. Sarı kartı kabul ediyorum.

Deniz Çoban: Hakemin sarı kart yorumu doğru. Sportmenlik dışı tutum olduğu için sarı kart doğru. Okan Hoca oyunu geciktirmiyor ama üzerine düşmeyen bir iş yapıyor.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

28. dakikada Lemina'nın Ozan'a müdahalesine kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Çok net sarı kart göstermeliydi.

Deniz Çoban: Avantajı güzel oynadı, sonrasında Lemina'ya sarı kart göstermeliydi.

Bülent Yıldırım: Avantaj harika ama dönüşünde Lemina sarı kart görmeliydi.

Eski hakemler noktayı koydu: Cihan Aydın, VARı da kurtardı

"ALDATMADAN SARI KART GÖRMELİYDİ"

Torreira'nın yerde kaldığı pozisyonda faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Torreira'ya hiçbir şekilde müdahale yok. Torreira abartılı şekilde kendisini yere bıraktı. Trabzonspor lehine endirekt serbest vuruşla oyun başlamalıydı, Torreira hakemi aldatmadan sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Fauldü değildi diye konuşmaya bile gerek yok.

Bülent Yıldırım: Temas yok.

Singo'nun yerde kaldığı pozisyonda faul kararı doğru mu? İtiraza gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Faulü eleştiremem, itiraz nedeniyle Fatih Tekke kart görmeliydi.

Bülent Yıldırım: Faul kararını eleştiremem. İtiraz nedeniyle antrenör değil Fatih Tekke sarı kart görmeliydi.

Eski hakemler noktayı koydu: Cihan Aydın, VARı da kurtardı

"HAKEMİ KUTLUYORUM"

51. dakikada Barış Alper'in Pina'nın müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu, kırmızı gerekir mi?

Deniz Çoban: Cihan Aydın'ın kararı doğru. Bu hareket bütünüyle sarı kart, kırmızı kartı düşünmem. VAR müdahalesi yanlış.

Bahattin Duran: Kontrolsüz hareketin tam tarifi. Kırmızı kartı düşünmem. Yanlış VAR müdahalesine rağmen kararında kalması da doğru.

Bülent Yıldırım: Benim için de sarı kart kararı doğru. Cihan Aydın'ı kutluyorum. VAR hakemi sanki o bölgeye yapılmış gibi bilekteki esnemeyi gösteriyor. Oraya yapılsa tamam da... İnanılmazdı. Cihan Aydın, VAR hakemini de kurtardı. Tartışmasız sarı kart. Tabanla gelse kırmızı kart. Bileği alıp götürse kırmızı kart. Bu haliyle sarı kartta kalarak doğru yaptı.

62. dakikada Trabzonspor'un attığı 2. golde ihlal var mı?

Bahattin Duran: İhlal yok. Davinson faul itirazında bulundu ama faul yok. Gol nizami.

Deniz Çoban: Gol temiz.

Bülent Yıldırım: Gol temiz.

90+2. dakikada Onana'ya ikinci sarı kart çıkmalı mıydı?

Deniz Çoban: Onana, oyuncu değişikliği yapılıyor olduğunu görmesine rağmen oyunu geciktirmek için topa vuruyor. İkinci sarı kart çıkmalı. Galatasaraylı oyuncuların itirazı haklı.

