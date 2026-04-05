Trabzonspor, zirve yarışını yeniden alevlendiren kritik derbide Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek hem 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı hem de liderle puan farkını bire indirdi. Bordo-mavililerin çıkışı övgü toplarken, sarı-kırmızılılarda özellikle oyun disiplini, İcardi’nin performansı ve hakem kararları spor yazarlarının değerlendirdiği konular oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Üç büyükler karşısındaki 882 günlük galibiyet hasretine sarı kırmızılılar karşısında son veren bordo mavili ekip, bir maç eksiği bulunan lider Cimbom'la puan farkını bire indirdi. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige dönen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 3 maç sonrası sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Türk spor medyasının usta kalemleri, dev maçı değerlendirdiler.

Yazarlar zirveyi ilgilendiren dev maçı yorumladı: Galatasaray tatilden dönememiş gibi

"FUTBOL CİDDİ BİR İŞTİR"

Futbol ciddi bir iştir! Mücadele etmeden kazanılmaz! Bu sözler kadro kalitesi, oyuncu niteliği olarak rakibi Trabzonspor’un çok önünde olan Galatasaray’a. Galatasaray, oyun konsantrasyonu, ciddiyet ve oyun kurgusu anlamında kötü bir sınav verdi. Sanki Galatasaraylı oyuncular tatilden dönememiş gibiydi. Futbol ciddi bir iştir! Mücadele etmeden kazanılmaz! Bu sözler kadro kalitesi, oyuncu niteliği olarak rakibi Trabzonspor’un çok önünde olan Galatasaray’a. Galatasaray, oyun konsantrasyonu, ciddiyet ve oyun kurgusu anlamında kötü bir sınav verdi. Sanki Galatasaraylı oyuncular tatilden dönememiş gibiydi. Kocaman alkış kesinlikle Fatih Tekke’ye. Trabzonspor bu galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak oldu ve yarışı da devam ettirdi! Hedefine ulaşması zor da olsa bu mücadelesi ve bütçesi ile benim nazarımda gönüllerin şampiyonu oldu Fatih Tekke’nin Trabzonspor’u. (Ali Naci Küçük/Türkiye Gazetesi)

"OKAN BURUK KENDİNİ SORGULAMALI"

Galatasaray'da İcardi sahada yok. Okan Buruk bu konuda kendini sorgulamalı. Çünkü Galatasaray, zor deplasmanda 10 kişiyle oynadı. Trabzonspor'da Onuachu inanılmaz bir performans gösterdi. Galatasaray fizik olarak güçlü oyuncularına her pozisyonda üstünlük sağladı, defansa da yardım etti. Kısacası her şeyi yaptı. En başarılı isimler de Ozan ile Folcarelli'ydi. Bu kadar eksikle güçlü rakipten 3 puan almaları takdir edilmeli. Hakemin her düdüğü eyyamdı. Tek artısı, VAR'ın rezalet davetine giderek itibar etmeyişiydi. (Ömer Üründül/Sabah)

"HAKEMİN SIYRILMA ŞANSI YOKTU"

Barış Alper’in ayağının Pina’ya teması tartışmaya açık bir pozisyondu. Sarı çıkmıştı. VAR’dak Erkan Engin, Cihan Aydın’a “sarı olmaz” dedi, monitöre çağırdı. Atsa da atmasa da sıkıntı! Burkulma var ama bariz değil. Makas var, ayakta deformasyon var. Cihan Aydın’ın buradan hasarsız sıyrılma şansı yoktu! Hele de üzerindeki G.Saray damgası varken... VAR çağırmasa tartışma bu kadar olmazdı. (Ömer Faruk Ünal/Türkiye Gazetesi)

"ICARDI MAÇ BOYU SADECE YÜRÜMÜŞTÜ"

Onuachu'nun nefis kafa golü ile başlamıştı Trabzonspor. İlk yarının 1-0 bitmesi Galatasaray adına tamamen futbol şansıydı. Fatih Tekke önemli eksiklerine rağmen takımını maça çok iyi hazırlamış. Oyun içinde hiçbir Galatasaraylı oyuncu nefes bile alamıyordu. Osimhen bu takımın hücumda tartışmasız yüzde sekseni. İcardi erken emeklilik bekleyen yapısıyla takımı ilk yarıda eksik oynattı. Okan Buruk'un ısrarla oyunda tuttuğu İcardi, maç boyu sadece yürümüştü. Bu oyun böyle devam ederse, zirve karışabilir. Galatasaray'ın bu kadar bitik olması çok şaşırtıcıydı. Trabzonspor hak ederek kazandı. (Ercan Taner/ Sözcü)

"ICARDI 10 KİŞİ OYNATTI"

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Galatasaray İcardi’li kadrosuyla maçı 10 kişi oynadı. Tabii Okan Hoca, bu konuda hiçbir değişiklik yapmayı düşünmedi ki, yerine koyacak alternatif de sanki yok gibiydi. Bu iki üst düzey takımın oyununun sonucu kendilerinden bir gün sonra oynanacak bir derbiyi de bir hayli etkileyecekti. Sonuç mu, lider ağır bir yara aldı. Şimdi Galatasaray büyük bir merakla bu akşam oynanacak derbiyi bekleyecek. Sonuçta Galatasaray liderlik koltuğunda puan kaybetme ihtimali en yüksek olan maçı kaybetti! Trabzonspor se anlaşılan o ki, “Son maça kadar ben burada olacağım” dedi. (Kemal Belgin/ Türkiye Gazetesi)

"GECENİN EN DİRAYETLİ HAREKETİ"

Trabzonspor - Galatasaray derbisinde hakem Cihan Aydın, sonuca doğrudan tesir edecek büyük bir hataya imza atmadı ancak "denizi geçip derede boğulan" bir yönetim sergiledi. Maçın genelinde faul standardını bir türlü oturtamayan Aydın, olmayan pozisyonlarda düdük çalarken, avantaj kuralını uygulamada sınıfta kaldı. Özellikle zaman yönetimi konusundaki zafiyeti ve Trabzonspor kalecisi Onana’nın oyunu yavaşlatma çabalarına, elindeki topu uzun süre oyuna sokmamasına maç boyu sessiz kalması, oyunun temposuna balta vurdu. 51. dakikada Barış Alper’in Pina’ya kayarak yaptığı kontrolsüz müdahalede sarı kart kararı yerindeydi. Ancak VAR’ın, nedenini anlamlandırmakta güçlük çektiğimiz "izleme" tavsiyesi çok çok gereksizdi. Cihan Aydın’ın ekran başında kararının arkasında durması, VAR’ın hatalı müdahalesine boyun eğmemesi gecenin en dirayetli hareketiydi. (Deniz Çoban/ Fanatik)

"KORKAK BİR HAKEM"

Dün geceki maçtan sonra şunu net yazabiliriz: Osimhen varsa Galatasaray var, Okan var. Osimhen yoksa Galatasaray da yok, Okan da yok. Binmişler Osimhen’in sırtına gitmişler. Hakem maçtan koptu. Önüne gelene sarı kart gösterdi. Ama kırmızıya dönemedi. Bu şunu gösteriyor: Gösterdiği sarı kartların bazıları yanlıştı. Maçta verdiği doğru karar; (Benim hep şüpheyle baktığım) VAR hakemi Erkan Engin, Barış Alper'i atmak için çağırmasına rağmen pozisyonu seyredip, ona uymadı. Tabiri caizse espriyle karışık kötü yola düşmedi. Maalesef eski ağabeylerinden kötü örnekler vardı. Mesela ne yaptı? Yandan bir orta veya korner atılıyor, top havadayken düdüğü basıyor. Korneri atanın aleyhine faulü veriyor. Yani korkak bir hakem. (Erman Toroğlu/Sözcü)

"KIRMIZI KART OLMALIYDI"

İlk yarı tam bir Onuachu şov izledik. Top tutuyor, kafa vuruyor, defansa yardıma geliyor. Bu arada G.Saray ne yapıyor? Koskoca hiç! Torreira ve Lemina yoklar. İcardi zaten yok, hâlâ Arjantin'de. Barış Alper çabalıyor ama nafile. Hakem Cihan Aydın için kolay maç değildi. Hatalar yaptı, kart standardını tutturamadı. En önemli hatası da VAR davetinde ki bu davet Barış'ın oyundan atılması şeklindeydi, VAR davetine rağmen atamadı. Barış Alper belki tabanıyla değil ama koşarak bütün vücuduyla Pina'nın ayağını kırabilirdi. Kırmızı kart olmalıydı. (Ahmet Çakar/Sabah)

"ICARDI İÇİN ÇANLAR ÇALIYOR"

Acımasız geçen zaman ve uzun süreli sakatlığı sonrası İcardi için çanlar çalıyor maalesef. Elbette İcardi müthiş bir son vuruşçu. Bu sezonun geri kalanında birkaç gol daha atar muhtemelen. Ancak dünkü gibi fizikalitenin yükseldiği, dayanıklılık gerektiren maçlarda acı gerçek çıkıyor ortaya: İcardi futbolu bırakmadı ancak futbol İcardi’yi bırakmış gibi. Trabzon Meunier’yi aniden kaybetti, Malheiro’yu buldu. Malheiro’yu aniden kaybetti, Pina’yı getirdi. Gerçekten Trabzonspor bir 'sağ bek transfer okulu' açsa yeridir herhalde! Bu kadar sorunlu bir pozisyona bu kadar iyi futbolcular bulmaları müthiş. (Uğur Meleke/ Hürriyet)

"OKAN BURUK ANTİ-TEZ YAZMALI"

Milli ara sonrası vidaları gevşemiş takımını bu derbiye motive edemeyen, bir büyük maçta daha krize girdiğinde çözüm üretemeyen Okan Buruk, "Osimhen sayesinde kazanıyor" diyenlere bir anti-tez yazmalı… G.Saray'da Singo ve Barış dışında kenardan gelenler de dahil takım tanınmaz haldeydi… Demek ki çok fazla prim kazanmışlar düne kadar… Fatih Tekke'ye tebrikler. Eksik kadrosunu çelik kıvamında hazırlamış 6 puanlık maça. Sonuna kadar hak edip kazandı Trabzonspor… (Bülent Timurlenk/Sabah)

"VAR'IN ÇAĞIRMASI HATALI"

Hakem Cihan Aydın'ın ufak tefek kart ve faul hataları vardı. Maçın en önemli pozisyonu 52. dakikada Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasında yaşanandı. Hakem burada sarı kart verdi. Bu görüntülere bakarak VAR'daki Erkan Engin’in hakem Aydın'ı monitöre çağırıp, pozisyonu izlettirmesi son derece hatalıydı. (Fırat Aydınus/Hürriyet)

