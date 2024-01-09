ABD yatırımcıyı yine ters köşe etti! Dış ticaret açığında şaşırtan daralma

9 Ocak 2024 17:13 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 17:13

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı 2023 Kasım'da yüzde 2 azalarak 63,2 milyar dolara indi. Böylece Ekim ayı dış ticaret açığı rakamı 64,3 milyar dolardan 64,5 milyar dolara revize edildi.

Beklenti dış açığın 64,9 milyar dolar olmasıydı. Buna göre, piyasa beklentisi ve açıklanan veri arasında 1 milyar dolarlık bir uçurum ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı. Veri, piyasanın 170 bin tahminini aşarak 210 bin kişi olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, dış açığın azalmasında ithalat düşüşünün etkili olduğu belirtildi. Kasım ayında ithalat yüzde 1,9 düşerek 316,9 milyar dolara, ihracat yüzde 1,9 düşerek 253,7 milyar dolara geriledi.

PİYASA ABD ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

ABD'den gelen tarım dışı istihdam, işsizlik ve dış ticaret açığı verileri Fed'in gelecekte uygulayacağı para politikasına dair piyasanın fiyatlanmasını sağlıyor. Ancak nihai veri Perşembe günü açıklanacak. ABD TÜFE verisinin açıklanmasıyla Fed'in ilerleyen dönemde faiz politikasını değiştirip değiştirmeyeceği de netleşecek.

Şu anda ABD doları, küresel piyasalarda enflasyon verisi beklentisi nedeniyle güçleniyor.

Doların değer kazanması nedeniyle ons altın fiyatı 2 bin 30 dolara kadar düştü.

Ancak bu düşüş gram altın fiyatını etkilemedi. Gram altın, doların TL karşısında da değer kazanması nedeniyle nispeten yatay hareketini sürdürdü.