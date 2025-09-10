Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de üretici fiyatları ağustosta aylık bazda düştü

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. Nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydeden ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 artmıştı.

ÜFE YILLIK BAZDA ARTTI 

Üretici fiyatları ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 artmıştı.

ÇEKİRDEK ÜFE 

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,5 olması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Bakan Şimşek, İzmir'de iş adamlarıyla buluştu
