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Haberler > Ekonomi > ABD'li dev banka Morgan Stanley, petrol tahminini yükseltti

ABD'li dev banka Morgan Stanley, petrol tahminini yükseltti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;li dev banka Morgan Stanley, petrol tahminini yükseltti
, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, petrol fiyatlarına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Dev banka 2024 üçüncü çeyrek tahminini 10 dolar artırarak 90 dolara çıkardı.

Morgan Stanley, hem piyasa hem de küresel gelişmeler sonrası petrol tahminini güncelledi. Dev banka OPEC+ taahhüdündeki sıkı arz ve talep dengelerini ve Rusya'nın petrol üretimindeki kesintilerini gerekçe göstererek 2024 yılının üçüncü çeyreği için brent petrol fiyat tahminini10 dolar artırdı. Banka petrol tahminini 90 dolara yükseltti. 

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK TAHMİNİ 85 DOLARA ÇIKTI

Morgan Stanley, OPEC ve Rusya için arz tahminini ikinci ve üçüncü çeyrek için günlük 0,2-0,3 milyon varil düşürdü, çünkü ikinci çeyrekte mütevazı bir açık öngördü ve üçüncü çeyrekte daha büyük bir açık olacağını tahmin etti.

Banka ayrıca ilk çeyrek Brent fiyatı görünümünü varil başına 82,5 dolardan 85 dolara, ikinci çeyrek tahminini 82,5 dolardan 87,5 dolara yükseltti ve dördüncü çeyrek için fiyatları önceki 80 dolardan 85 dolara yükseltti.

BRENT PETROL NE KADAR? 

Brent petrol Pazartesi günü varil başına 86 doların hemen altında seyrediyordu. Ukrayna'nın yılın başından bu yana Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılarını artırması ve Rusya'nın ordusunu felce uğratmak amacıyla çok sayıda büyük petrol rafinerisini vurmasıyla fiyatlar desteklendi. Brent petrol şu an da 86 dolar seviyesinde seyrediyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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