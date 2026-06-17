CHP'de mutlak butlan kararının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 14 günde beşinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kritik toplantıda gündem kurultay takvimi ve il başkanlarında değişim olacak.

Berat Temiz ANKARA - MYK toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanan Ekonomi ile Seçim ve Hukuk İşleri için kurulların netleşmesi bekleniyor. Öte yandan olağan kurultay takvimi için çalışma yürütecek kişilerin de belli olacağı ifade ediliyor. Kurmaylar, kurultay takvimi için sürecin birkaç hafta içerisinde netleşeceğini söyledi. Olağan kurultayın hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli önlemleri alacaklarını belirten kurmaylar, bu sürecin yaklaşık 6 ayı bulabileceğini ifade etti. Özgür Özel cephesinin olağan kurultaya karşı çıkmasına tepki gösteren kurmaylar, "Kendi döneminde 600 bin civarı yeni üye yapılmış. Eğer bu üyeler canlı, aktif üyeyse çekinmelerine gerek yok. Mahalle, ilçe ve il kongrelerini kazanıp yoluna devam edebilir. Endişe etmesinler" dedi.



"HERKES SIRASINI BEKLESİN

Genel Merkez kaynakları, bugünkü MYK toplantısında il başkanlarıyla ilgili de karar verilebileceğini belirtti. İzmir başta olmaz üzere Ankara ve İstanbul için yeni atamaların yapılabileceğini ifade eden kaynaklar, yeni ihraçlarla ilgili de "100 yıllık partiyi böyle bir durumla karşı karşıya bırakan herkes cezasını çekecek. Partinin bu hale gelmesine yol açanları göndereceğiz. Herkes sırasını beklesin" diye konuştu.



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