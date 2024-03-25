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Açlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin lirayı geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Açlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin lirayı geçti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasına göre, açlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin lira sınırını aştı, yoksulluk sınırı da 57 bin lirayı geçti.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mart 2024 sonuçlarını açıkladı.

AÇLIK SINIRINDA BİR İLK

Açlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin lira sınırını aşarken, yoksulluk sınırı da 57 bin lirayı geçti. Martta açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 5.9, yoksulluk sınırı ise yüzde 11 oranında artış kaydetti.

Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 9 bin 207 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 18 bin 524 lira ve yoksulluk sınırı ise 27 bin 731 liralık artış kaydetti.

YOKSULLUK SINIRI 57 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise martta 4 bin 905 lira daha artarak 57 bin 280 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırında yılın ilk üç ayındaki artış ise 10 bin 443 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ile 27 bin 731 lira olarak gerçekleşti.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Mart’ta 37 bin 182 liraya kadar yükseldi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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