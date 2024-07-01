Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam geliyor! Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Motorin ve benzinin ardından bir zamda LPG'ye geliyor. Gece yarısı LPG'de 1 lira 76 kuruşluk zam pompaya yansıyacak.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında artışlar üst üste geliyor. 25 Haziran’da litre fiyatı benzinde 2 lira, motorinde 1 lira 70 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından elde edilen bilgilere göre LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısı zam kesinleşti.

LPG'YE 2 TL'YE YAKIN ZAM

Sektör kaynaklarının aktardığına göre pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yani bugün gece saat 00:01 de geçerli olmak üzere LPG'de 1 lira 76 kuruş zam kesinleşti.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,39 TL, Ankara’da 43,37 TL, İzmir’de 43,63 TL’ye satılıyor.

Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 42,47 TL, Ankara’da 43,48 TL, İzmir’de 43,87 TL seviyesinde bulunuyor.

3 TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI DA KAPIDA

Öte yandan akaryakıt fiyatlarına 3 Temmuz’da bir zam daha gelecek. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

Açıklanan oranda benzin, motorin ve LPG'ye zam yapılacak.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.40 TL

Motorin litre fiyatı: 42.51 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.27 TL

Motorin litre fiyatı: 42.41 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.38 TL

Motorin litre fiyatı: 43.48 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.72 TL

Motorin litre fiyatı: 43.90 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL OLUŞUYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor