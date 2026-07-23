Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Dün yönünü yukarı çeviren altının yükselişi çok uzun sürmedi. 2 haftanın zirvesinden dönen altının gram fiyatı 6.250 lira seviyelerinde seyrediyor.

ABD-İran savaşının başlamasıyla satış baskısı yiyen altın, tarihi zirvelerden 6 bin lira sınırına kadar geriledi. Altın yatırımcıları "Düşüş devam edecek mi?" diye endişelenirken, "güvenli liman" yeni haftada yönünü yukarı çevirdi. Uzun bir süredir 6 bin lira sınırında hareket eden gram altın, dün 6.300 lirayı aşarak 2 haftanın zirvesini gördü. Ancak altın 2 haftalık zirvesinden dönerek yeniden 6.300 liranın altına sarktı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıta zam yağmuru devam ediyor! Benzin 70 liraya dayandı

ALTINDA 60 LİRALIK DÜŞÜŞ

Dün yaşanan yükseliş yatırımcıları heyecanlandırsa, altın bugün 2 haftalık zirveden geri döndü. Dünkü zirve fiyatından 60 liralık bir düşüş yaşadı. Gram altın 6.250 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Altında yön arayışı devam ediyor! 2 haftanın zirvesinden döndü

Dün 4.160 dolar seviyesini aşan ons altında ise 40 dolarlık bir düşüş var. Ons altın sabah saatlerinde 4.120 dolar seviyesinden işlem görüyor.

JEPOLİTİK RİSKLER ALTIN İÇİN DEVAM EDİYOR

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki baskısını da sürdürüyor. ABD ile İran arasında süren askeri hareketlilik risk iştahını sınırlayan bir unsur olarak ön plana çıkarken bölgede ABD ile İran kuvvetlerinin hamleleriyle jeopolitik risklerin Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra diğer önemli ticaret güzergahlarına da yayılabileceği endişeleri varlığını koruyor.

Altında yön arayışı devam ediyor! 2 haftanın zirvesinden döndü

Haberle İlgili Daha Fazlası