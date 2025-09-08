Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 790 bin lira, en yüksek 4 milyon 849 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,9 artışla 4 milyon 849 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 760 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1387 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 659 milyon 980 bin 761,32 lira, işlem miktarı ise 1387,02 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 465 milyon 46 bin 707 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: