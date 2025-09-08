Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 849 bin liraya yükseldi.

 

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 790 bin lira, en yüksek 4 milyon 849 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,9 artışla 4 milyon 849 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 760 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1387 KİLOGRAM 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 659 milyon 980 bin 761,32 lira, işlem miktarı ise 1387,02 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 465 milyon 46 bin 707 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.760.000,003.600,00
 En Düşük4.790.000,003.605,00
 En Yüksek4.849.000,003.645,00
 Kapanış4.849.000,003.640,00
 Ağırlıklı Ortalama4.823.261,773.620,43
 Toplam İşlem Hacmi (TL)6.659.980.761,32 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.387,02 
 Toplam İşlem Adedi106 
Kaynak: Anadolu Ajansı
Göçmenleri geri almayan ülkeler için vize engeli masada! İngiltere resti çektiFizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
OVP'ye göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin ocak zammı - Ekonomiİşte memur ve emeklinin ocak zammıKayseri'de okul servisi ücretlerine zam - EkonomiKayseri'de okul servisi ücretlerine zamRekor kırdı! Merkez Bankası rezervleri ilk kez bu seviyede - EkonomiMerkez Bankası rezervleri ilk kez bu seviyeyi gördü12 Eylül'de açıklanacak! İşte ekonomistlerin cari denge tahmini - Ekonomiİşte ekonomistlerin cari denge tahminiSamsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü silah satacak! İşte detaylar... - EkonomiSamsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü silah satacak! İşte detaylar...TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı - EkonomiTÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sonraki Haber Yükleniyor...