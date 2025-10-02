Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 334 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 127 bin lira, en yüksek 5 milyon 339 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 303 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 2 BİN 658 KİLOGRAM 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 979 milyon 64 bin 720,47 lira, işlem miktarı ise 2 bin 658,86 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 153 milyon 11 bin 883,1 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış5.303.000,003.963,70
 En Düşük5.127.000,003.834,19
 En Yüksek5.339.999,503.980,00
 Kapanış5.334.000,503.930,00
 Ağırlıklı Ortalama5.270.820,923.932,69
 Toplam İşlem Hacmi (TL)13.979.064.720,47 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.658,86 
 Toplam İşlem Adedi159 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Uraloğlu'ndan deprem sonrası açıklama: İletişim altyapımızda olumsuzluk yaşanmadı
